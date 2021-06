Le standard F4 du Rafale, soudage chez Naval Group, consommation énergétique de l'Urbanloop : le top 3 des vidéos de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © © Dassault Aviation - A. Pecchi

La DGA mène les premiers essais du standard F4 du Rafale

La mise au point du standard F4 du Rafale avance. Dans une vidéo, la DGA (Direction générale de l'Armement) annonce le début des tests en vol, qui ont eu lieu fin avril à Istres (Bouches-du-Rhône).

Comment Naval Group a soudé l'arrière du sous-marin Perle et l'avant du Saphir pour ne faire plus qu’un



Découvrez la vidéo ici

Naval Group a réussi une impressionnante opération de greffe de deux sous-marins au port de Cherbourg (Manche). Depuis décembre 2020, le Saphir et la Perle faisaient l'objet de travaux pour être tronçonnés. A présent, l'avant du Saphir a été raccordé à l'arrière de la Perle.

[L'industrie c'est fou] Urbanloop, le projet nancéien, bat le record de la plus faible consommation énergétique par kilomètre



Découvrez la vidéo ici

Le démonstrateur français de capsule individuelle sur rail, Urbanloop, a battu vendredi 28 mai le record de la plus faible consommation énergétique par kilomètre. Le projet, réunissant étudiants, ingénieurs et urbanistes de Nancy, souhaite révolutionner les déplacements du quotidien et promouvoir la mobilité douce en ville.