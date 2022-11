Le spécialiste italien du papier et des étiquettes Fedrigoni acquiert le papetier français Zuber Rieder

Le groupe italien Fedrigoni a annoncé, jeudi 17 novembre, acquérir la papeterie Zuber Rieder située à Boussières (Doubs). L’opération, dont le montant est confidentiel, est la sixième cette année pour l’industriel spécialisé dans les papiers spéciaux et les étiquettes. «C’est une acquisition stratégique», commente Marco Nespolo, le PDG du groupe auprès de la presse. «Les compétences et technologies exclusives de Zuber Rieder nous permettront de compléter notre portefeuille de produits déjà riche, tant pour les papiers destinées aux emballages de luxe, que pour ceux destinées aux étiquettes de vins et spiritueux.»

La PMI française compte un effectif de 130 personnes et produit 15 000 tonnes de papier par an. En 2021, son chiffre d’affaires s’est élevé à 45 millions d’euros. L’entreprise centenaire profitera de la forte présence internationale du groupe italien, que cela soit en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine ou en Asie. Elle pourra également compter sur un portefeuille composé de 30 000 clients et sur ses unités de production de papier pour s’y approvisionner le cas échéant. «On va aussi les accompagner en Capex», assure Marco Nespolo, qui considère la France comme un pays clé pour la croissance du groupe sur les marchés des vins et spiritueux notamment.

Six acquisitions en quelques mois

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]