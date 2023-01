GTT cesse ses activités en Russie

Et un industriel français de moins en Russie. Près de dix mois après le début de l’offensive russe en Ukraine, Gaztransport & Technigaz (GTT) a annoncé, lundi 2 janvier 2023, arrêter ses activités dans le pays. Le spécialiste français des confinements à membranes pour le stockage et le transport des gaz liquéfié (GNL) était engagé, dans le pays, dans la construction des cuves de quinze méthaniers brise-glace en cours d’édification par le chantier naval Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda) et dans la conception des cuves de trois réservoirs sous-marins pour la société Saren B.V. Il suspendra son contrat avec Zvezda à compter du 8 janvier 2023. Ses interventions se limiteront, sur les deux méthaniers les plus avancés, à «assurer la sécurité des projets et l’intégrité de la technologie, dans le respect des sanctions internationales en vigueur», indique un communiqué. Quant aux cuves des réservoirs sous-marins, les modalités de départ de GTT sont en cours de finalisation, peut-on lire.

De nouvelles sanctions européennes

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]