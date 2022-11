Le spécialiste du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène, Recylex, placé en liquidation judiciaire

Une bien mauvaise nouvelle pour le spécialiste du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène, le groupe Recylex. «Les administrateurs judiciaires de Recylex ont considéré que la société se trouvait dans l’impossibilité manifeste de bâtir un projet de plan de redressement qui permettrait de faire face à son passif et ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.» C’est par un communiqué diffusé en fin de semaine dernière que l'ex-Metaleurop a annoncé son placement en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre. En juillet 2022, ce même tribunal avait maintenu la société en redressement judiciaire afin d’étudier une solution de restructuration de sa dette et avait ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, le 5 novembre.

