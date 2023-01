Le spécialiste du reconditionné Back Market lance un plan de départs, 67 emplois concernés en France

Pour les start-up tricolores spécialisées dans les nouvelles technologies, la fin de l'abondance est devenue une réalité amère. L'un des poids lourds du secteur, Back Market, a confirmé le 3 janvier à L'Usine Nouvelle qu'il prévoyait de se séparer de 13% de ses 715 salariés à travers le monde. Le leader français des produits électroniques reconditionnés a déjà licencié 26 employés travaillant dans les bureaux de New York (Etats-Unis), Berlin (Allemagne) et Barcelone (Espagne), et a entamé un plan de départs volontaires en France afin de supprimer 67 postes supplémentaires. En cas de candidatures insuffisantes, l'entreprise lancera un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour procéder à plusieurs licenciements économiques.

Atteindre la rentabilité

[...]