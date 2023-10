Le spécialiste du dessalement bas-carbone Osmosun renforce ses positions au Maroc avec une coentreprise locale

Le Maroc, nouvel eldorado de la jeune entreprise Osmosun pour développer sa technologie de dessalement ? L'entreprise d'Eure-et-Loir a annoncé le 5 octobre la création d’une co-entreprise pour se développer en Afrique de l’ouest et au Maghreb. Osmosun MA est détenue à parts égales PCS, spécialiste de la gestion d’infrastructures pour compte de tiers au Maroc. Le pays a lancé en 2020 un Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI), pour une durée de sept ans. Il compte notamment sur le dessalement, qui doit tripler ses capacités et fournir d'ici 2030 la moitié de l’approvisionnement en eau potable du pays. Contre 11% aujourd’hui.

Des unités de dessalement dans un conteneur

