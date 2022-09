Le spécialiste des voitures sans permis Ligier se lance dans la course à la voiture électrique

Myli… Derrière ce petit nom se cache peut-être le futur succès de Ligier. Le célèbre fabricant de voitures sans permis thermiques, et d’utilitaires électriques dédiés à un usage professionnel, franchit un nouveau cap en annonçant l’arrivée au printemps 2023 de son premier quadricycle léger électrique destiné au grand public. Le constructeur, dont le siège se situe à Abrest, près de Vichy (Allier), croit plus que jamais en cette technologie d’avenir. « Plus besoin d’expliquer au grand public l’intérêt de l’électrique. Mais il faut être à l’avant-garde, à l’écoute de la demande. Dès 2024, nous estimons qu’au moins un tiers de nos véhicules vendus seront électriques », prédit François Ligier, PDG du groupe et petit-fils du fondateur.

«Les consommateurs sont prêts»

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]