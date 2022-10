Le spécialiste des constructions à ossature bois Charm’Ossature reconstruit ses ateliers dans le Doubs

A Etalans dans le Doubs, 10 millions d’euros vont permettre la reconstruction des ateliers de fabrication et d’usinage d’éléments ossature bois pour les professionnels de Charm’Ossature. Le 19 juillet 2022, un incendie avait ravagé le site. « Nous avons perdu la totalité de l’entreprise », soupire Dominique Charmoilles en repensant au sinistre. Grâce aux assurances et à la réactivité de ses partenaires et fournisseurs, le dirigeant se réjouit que le terrassement des futurs ateliers de 6 500 mètres carrés débute dès cette semaine. Attendu pour Noël, l’équipement comprendra trois lignes de fabrication. « Nous aurons 480 mètres de ligne avec six nouvelles machines d’assemblage et de taillage du bois à commande numérique qui arriveront entre janvier et février. L’activité devrait reprendre en mars prochain, soit sept mois après l’incendie » précise le chef d’entreprise.

Savoir rebondir

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]