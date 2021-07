Le spécialiste des bornes de recharge DBT déterminé à profiter de l'essor des véhicules électriques

15 jours gratuits et sans engagement

Comme de nombreuses entreprises actuellement tirées vers le haut grâce aux élans engendrés par la reprise et les orientations des plans de relance, le spécialiste des bornes de recharge DBT voit ses commandes augmenter. Le 19 juillet, le groupe a annoncé avoir signé trois contrats avec le SDEC (Syndicat d’électrification du Calvados), le Syndicat mixte du Haut-Jura et l’Usine électrique de Metz, pour un chiffre d'affaires avoisinant les 700 000 euros la première année. L'entreprise est également en négociations avec une chaîne de restauration (3 millions d'euros sur deux ans) et un syndicat en région parisienne (500 000 euros sur deux ans), dont les noms n'ont encore pas été révélés.