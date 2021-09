Le spécialiste des bennes à ordures ménagères, Faun Environnement, investit 12 millions d’euros dans la modernisation de son site ardéchois

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Frédéric Rolland Faun Environnement produit chaque année entre 600 et 800 bennes à ordures ménagères.

En 2022, le groupe Faun Environnement fêtera le centenaire de la création de la carrosserie industrielle Granges Frères, dont il a pris le contrôle en 1995. Spécialisée depuis 1952 dans la construction de bennes à ordures ménagères, l’entreprise basée sur les bords du Rhône, côté Ardèche, à Guilherand-Granges face à Valence, disposera d’un outil de production dimensionné pour lui permettre de continuer à se développer et à répondre aux exigences financières et techniques de ses marchés.

Pour parvenir à ses fins, et notamment avoir la pleine maîtrise de ses différents process, Faun Environnement a mis en œuvre une ambitieuse politique d’investissement d’un montant de 12 millions d’euros sur 18 mois. Une partie de cette enveloppe concerne les moyens de production, lesquels ont été enrichis d’un nouveau centre de découpe-laser de 6 kilowatts entièrement automatisé, de deux robots de soudure et d’une ligne de soudage robotisées (ce qui implique le renforcement de certaines compétences humaines) et d’une nouvelle presse-plieuse.

Moyens de production flexibles

