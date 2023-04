Le spécialiste de la maîtrise de l'énergie Qualisteo relocalise sa production de boîtiers Lynx à Nice

Grâce au succès de son système détectant, via un algorithme, le déclenchement et le fonctionnement à distance et en temps réel des équipements pour une plus grande optimisation de la dépense énergétique, Qualisteo relocalise progressivement la production de son boîtier Lynx au sein de son siège à Nice (Alpes-Maritimes). Elle a mis en place deux lignes de production dont l’une est dédiée au montage de boîtier des solutions de mesures multi-comptages de marque Lynx pour l’ensemble des fluides (électricité, eau, gaz, vapeur ou air comprimé) sur 150 mètres carrés aménagé pour 20 000 euros.

