Le spécialiste de la fibre d'acacia Nexira investit 10 millions d’euros dans son usine de Serqueux

Nexira, le leader mondial de la fibre d’acacia, ingrédient utilisé dans l’industrie agroalimentaire comme émulsifiant et texturant, investit 10 millions d’euros dans son usine de Serqueux (Seine-Maritime), qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec 85 salariés. L’objectif pour Nexira est d’accroître de 20 % les capacités de production de son usine qui transforme la gomme d’acacia, cet exsudat (liquide suintant) naturel de sève prélevé sur le tronc de l’acacia, en provenance du Soudan et au Tchad.

