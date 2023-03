Le spécialiste de la citerne souple Citerneo inaugure sa nouvelle usine près d’Amboise

Citerneo, spécialiste de la citerne souple, inaugure le 31 mars sa nouvelle usine, qui a nécessité un investissement de 6 millions d’euros. Le site est basé sur la zone de la Boitardière à Chargé, près d’Amboise (Indre-et-Loire) et s’étend sur 10 000 m². «L’actualité concernant les réflexions politiques relatives aux sècheresses récurrentes et au besoin en eau croissant démontrent que notre choix d’investir dans un nouveau site est pertinent. Nous serons en mesure de répondre aux demandes actuelles et pour les dix prochaines années» se réjouit Didier Supply, PDG cofondateur de Citerneo.

30% de PVC en moins

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]