Le soutien au bio reste «insuffisant», tranche la Cour des comptes

En matière de bio, « l’action du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire n’est pas en mesure de répondre aux ambitions affichées ». C'est la conclusion sans appel de la Cour des comptes dans un rapport publié jeudi 30 juin. Alors que la consommation de bio connaît pour la première fois en dix ans une légère baisse, les sages de la rue de Cambon ont entrepris d'évaluer les dispositifs de soutien sur les dix dernières années. Et l'évaluation est sévère.

Selon la Cour des comptes, « le soutien aux industries agroalimentaires bio et la recherche et développement en agriculture biologique sont insuffisants », et ne permettront pas à la France d'atteindre ses objectifs. Pour rappel, le pays s'est fixé pour objectif via le plan ambition bio 2022 que 15 % des terres agricoles soient cultivées en bio et que 20% des aliments des cantines publiques le soient d'ici à la fin de l'année 2022. A l'heure actuelle, la surface agricole bio plafonne à 10% du total des terres cultivables françaises, et à peine 6% de produits labellisés AB se retrouvent dans les assiettes des cantines.

Douze recommandations pour soutenir le bio

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]