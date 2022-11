Le sous-vide sous verre arrive sur le marché

La conservation sous vide n’a rien de nouveau. Mais elle est généralement effectuée sous emballage plastique, au moyen de machines industrielles, comme les thermoformeuses et les operculeuses, ou de systèmes professionnels et grand public, comme les machines à cloche. Or, le plastique, Jean-François Bourrec, président de Biotyfood, ne veut plus en entendre parler : « La plupart des films ne sont pas stables, ils sont susceptibles de provoquer des migrations vers les aliments de composés nocifs comme le BPA et les phtalates et ces phénomènes sont malheureusement amplifiés par la pression lorsqu'on tire à vide. »

Et d'ajouter :« Pour éviter tous ces risques, sans renoncer aux avantages du sous-vide, nous nous sommes orientés tout de suite vers une solution 100% verre ». En février, la start-up lyonnaise lancera en grande distribution et en grandes surfaces spécialisées un kit comprenant un système pour tirer à vide et un conteneur en verre borosilicate de 0,7 l, au prix de 249 euros. La campagne de précommande démarre dès ce vendredi 18 novembre sur la plate-forme spécialisée dans le « crowdfunding » (financement participatif) KissKissBankBank.

Sans-plastique et gaspillage alimentaire

Biotyfood surfe sur plusieurs tendances parmi lesquelles l’alimentation saine, goûteuse et nutritive – le sous-vide préserve les vitamines et les antioxydants –, l’emballage réutilisable, le « sans plastique », la chasse au gaspillage alimentaire. Son équipement, baptisé Biotyfood, est assez compact pour prendre place sur un plan de travail, une étagère, un tiroir et se veut facile d’emploi. « Il suffit de poser la boîte sur la machine, d’appuyer sur le couvercle et d’attendre dix secondes, l’aliment est prêt à être rangé pour être conservé pendant plusieurs semaines », souligne le dirigeant. L’appareil effectue une mise sous vide standard de 0,2 bar, modulable sur trois niveaux pour respecter la nature des aliments. Et parce que, désormais, tout produit dans cette gamme de prix est forcément « connecté », une application « antigaspillage » accompagne l’utilisateur dans sa maîtrise des temps de conservation en allant jusqu’à envoyer des alertes sur son smartphone pour lui signaler un produit dont la date de conservation arrive à échéance.

Extraction basse

Encore une nouvelle machine de mise sous vide sur le marché ? Pas vraiment, explique Jean-François Bourrec : « Nous sommes les seuls à proposer des contenants 100% en verre et à extraire l’air par le bas. Nos concurrents directs, qui utilisent eux aussi des systèmes avec des contenants rigides emploient des couvercles en plastique ». Avant d’en arriver là, l’entrepreneur a dû franchir plusieurs obstacles. « L’idée m’est venue en 2014, les brevets sont arrivés dans la foulée, mais le plus dur a consisté à trouver des verriers capables de répondre à nos attentes », se rappelle cet ancien « marketeur » fondateur de l’agence Brainstorming qu’il a dirigée pendant 32 ans. Il précise : « Lorsqu’on se décide, comme nous l’avons fait, à tirer le vide par le bas afin d’améliorer la conservation du produit, cela implique de fabriquer des contenants avec deux perçages et c’est loin d’être simple, compte tenu du matériau. » Le verre borosilicate est, en effet, résistant aux chocs mécaniques et thermiques, mais requiert aussi une température de fusion élevée, de 1600 °C, qui met en péril les outillages utilisés dans le process et crée des fragilités.

55 usines visitées en Europe

« Nous avons visité 55 usines, pratiquement toutes celles qui se trouvent en Europe, avant de trouver un industriel qui a voulu tenter le coup avec nous, en Asie. Trois mois après, nous avions déjà nos premiers échantillons, la production a démarré dans la foulée », poursuit le responsable. Aujourd’hui, les contenants sont fabriqués dans trois usines en Chine. Le vide est réalisé en aspirant l’air avec une pompe à membrane. Le système d’extraction, breveté, a nécessité deux ans de développement. « À la différence des solutions basées sur des pompes à piston, la nôtre ne s’encrasse pas et ne craint pas l’eau », observe Jean-François Bourrec. Malgré sa petite taille, la pompe est capable de créer un vide puissant, de 0,2 bar, correspondant à 1,6 t de pression sur un bocal de format moyen de 0,7 l. Ensuite, le contenant devient étanche grâce à une valve utilisant une bille en céramique. Pour l’ouvrir, il suffira à l’utilisateur de créer une dépression en tirant sur sa languette en silicone alimentaire.

Quatre formats

Quatre modèles de conteneurs refermables sont proposés – 0,5, 0,7, 1,2 et 1,6 l – dans des gammes de prix comprises entre 24 et 29 euros. Ils peuvent servir à conserver les produits au congélateur, à les préparer et les réchauffer au four traditionnel (jusqu’à 250°C) et au four à micro-ondes. La collection sera complétée dès 2023 par d’autres modèles dédiés au vrac ou à un usage nomade. Installé à Lyon depuis 2019, Biotyfood, qui emploie cinq personnes, a déjà réalisé deux levées de fonds, de 750 000 euros en 2021 et de 580 000 euros en début d’année.

La société espère vendre entre 60 000 et 100 000 systèmes en 2023 en France, avant d’élargir la commercialisation à d’autres pays.