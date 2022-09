Le sous-traitant pour l’automobile et l’aéronautique Catoire Semi inaugure deux nouveaux robots à Martizay

Malmené par la crise dans l'aéronautique et l'automobile, Catoire Semi, un sous-traitant d'une soixantaine de salariés, a saisi l'opportunité du plan de relance pour investir 1,5 million d'euros dans deux nouveaux robots de grande dimension dans son usine de Martizay (Indre). Les deux machines, un robot de métrologie de grandes dimensions, jusqu'à 6 mètres, et un robot de soudage et fabrication additive, sont inaugurées le 15 septembre. Une façon de tourner la page de la période Covid pour la dirigeante Laure Catoire Boissé et ses équipes. La PME a reçu le soutien du Fonds de modernisation de l'aéronautique.

