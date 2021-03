Le sous-traitant français SGD Pharma, impliqué dans la mise en flacon de vaccins contre le Covid-19, bientôt à vendre ?

SGD Pharma (ex-Saint-Gobain Desjonquères) bientôt parmi les entreprises à vendre ? Selon des témoignages rapportés par Reuters, le groupe chinois China Jianyin Investment (JIC), propriétaire du fabricant français de verre pour les flacons des vaccins contre le Covid-19 étudie différentes options, dont une vente de la société pour plus d'un milliard d'euros.

SGD Pharma est présent avec deux usines, à Saint-Quentin la Motte (Somme) et à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), l’industriel est implanté en Allemagne, en Chine et en Inde.

JIC a mandaté la banque d'affaires Bank of America pour trouver d'éventuels acquéreurs à cette société dont le bénéfice d'exploitation annuel s'élève à environ 100 millions d'euros, ont indiqué des sources proche du dossier. Selon elles, SGD Pharma pourrait être valorisé dix à douze fois ce montant.

Plusieurs options encore sur la table

SGD Pharma pourrait intéresser des fonds d'investissement comme PAI, Ardian, Eurazeo, CVC et Cinven, qui ont été approchés, ont indiqué les sources. Les premières offres sont attendues en avril.

Autre option sur la table : rester dans le giron de JIC, qui pourrait faire de SGD Pharma un acteur de la consolidation du marché en Europe ou en Asie ou alors lui permettre de se développer sur de nouveaux segments comme les seringues préremplies.

"(SGD) est actif dans un secteur stable et en croissance et les marges se sont considérablement améliorées", ont indiqué ces sources. JIC n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire, tandis que SGD Pharma et Bank of America n'ont pas souhaité s'exprimer.

SGD Pharma, qui a été racheté en 2016 à la société de capital-investissement Oaktree, devrait avoir dégagé un chiffre d'affaires de 348 millions d'euros en 2020.

Avec Reuters (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)