Le sous-traitant français Alliance Electronics multiplie les acquisitions pour tripler de taille d’ici 2028

Deux nouveaux membres rejoignent Alliance Electronics. Le sous-traitant électronique français, qui se présente comme un réseau de PME autonomes, vient en effet de finaliser l’acquisition de Electo et TME, deux petits sous-traitants mayennais, tous deux propriété de Bruno Sonnet, PDG du Groupe B3C. Ces deux opérations interviennent après le rachat en 2022 du sous-traitant BCE Electronics, en Belgique. Elles devraient porter le chiffre d’affaires de l’ensemble à 120 millions d’euros en 2023 et l’effectif à 1 200 personnes, contre 80 millions d’euros et 1 000 personnes en 2022. Et deux autres acquisitions similaires, l’une en France, l’autre en Belgique, devraient être annoncées bientôt.

