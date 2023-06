Le sous-traitant du luxe FM Industries - Sycrilor investit plus de 12 millions d’euros pour s’agrandir dans le Doubs

Le groupe FM Industries - Sycrilor fabrique des articles métalliques pour le secteur du luxe, tels que des boucles de ceinture, des éléments de maroquinerie ou encore des stylos. Déjà présent dans le Doubs avec trois de ses sept sites, le groupe engage plus de 12 millions d’euros dans la construction d’un nouveau bâtiment. «Nous sommes à l’étroit, car nous connaissons une croissance de 20% par an depuis huit ans environ, nous devions nous agrandir et n’avions pas la place de le faire sur nos sites actuels», explique Frédéric Maitre, dirigeant du groupe qui emploie 900 personnes entre la France, la Suisse, le Portugal et le Maroc.

