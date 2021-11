Le sous-traitant aéronautique WeAre Group annonce l'acquisition de Taramm et de Gamma-Tial

Prises dans la tourmente de la chute d’activité provoquée par la pandémie mondiale du Covid-19, de nombreuses entreprises de la supply chain aéronautique se sont lancées dans une course à la consolidation. Quelques semaines à peine après l'annonce du rapprochement entre Nexteam Group et Ventana, c'est au tour de WeAre Group, basé à Montauban (Tarn-et-Garonne), d'officialiser une nouvelle opération de croissance externe. Spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques à haute valeur technologique et de sous-ensembles complexes, WeAre Group vient d'annoncer l'acquisition des deux sociétés Taramm et Gamma-Tial, situées respectivement à Mazères, en Ariège et à Richelieu, en Indre-et-Loire et détenues toutes les deux par Arnaud Henrion, leur principal dirigeant.