Le sous-traitant aéronautique Soplami pousse les murs de son usine de Muret

Le fabricant de pièces thermoformées pour l'aéronautique Soplami vient d'engager le chantier d'extension de son site industriel à Muret, au sud de l'agglomération toulousaine (Haute-Garonne). Au programme : la construction de 9 300 m² de locaux supplémentaires (3 300 m² dédiés à la production et 6 000 m² de surfaces de stockage). Ces locaux s'ajouteront aux 7 000 m² dont dispose déjà la société sur ce site qui regroupe 2 000 m² de bureaux et 5 000 m² de surface d'atelier et stockage. Le projet s'inscrit dans une enveloppe globale de quelque 8 millions d'euros : 5,5 millions d’euros pour le volet immobilier et 2,5 millions d’euros pour l'outil de production.

