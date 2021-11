Le sous-traitant aéronautique GIT modernise ses lignes de traitement de surface à Cugnaux

15 jours gratuits et sans engagement

Spécialisée dans le traitement de surface pour l'industrie, principalement pour l'aéronautique, GIT (Galvanoplastie industrielle toulousaine), implantée à Cugnaux, dans l'agglomération toulousaine (Haute-Garonne), va investir 2,8 millions d'euros sur la période 2022-2024, pour remplacer intégralement trois de ses sept lignes de traitement de surface. L'investissement, qui sera conduit sur trois ans, à raison du remplacement d'une ligne par an, entre 2022 et 2024, est accompagné à hauteur de 1,3 million d'euros par France relance, au titre du fonds de modernisation de la filière aéronautique. Il bénéficie aussi de deux dispositifs spécifiques : un prêt participatif relance (PPR) et un prêt "vert" de l'Ademe.