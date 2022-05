Le soulagement sur la Chine l'emporte sur l'inquiétude liée à l'inflation

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en vive hausse et les Bourses européennes progressent nettement à mi-séance mardi tandis que le dollar recule et que les investisseurs se détournent des emprunts d'Etat, les dernières nouvelles en provenance de Chine favorisant un regain d'appétit pour les actifs risqués même si elles ne font pas oublier les risques liés à l'inflation et aux taux d'intérêt.