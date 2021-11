Le solaire made in France fait de la résistance

L'annonce a fait l’effet d’une bombe dans le secteur des renouvelables. En mai 2020, Rec Solar France, filiale du norvégien Rec Group implanté à Singapour, annonçait un projet de 681 millions d’euros pour la construction d’une usine de panneaux solaires sur l’Europole Sarreguemines-Hambach, en Moselle. Et pas une simple usine d’assemblage. Rec Solar prévoit d’y produire ses propres cellules photovoltaïques avec la technologie d’hétérojonction, développée notamment par le CEA, à haut rendement et empreinte carbone réduite. Il annonce une capacité de 2 gigawatts (GW) de panneaux par an à partir de 2022 et de 4 GW à partir de 2025, soit environ 9 millions de panneaux solaires made in France. Un projet validé le 4 novembre par la Commission nationale du débat public, qui a encadré la consultation publique close en février 2021. À la clé, 1 500 emplois directs et 650 indirects.