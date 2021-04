Le solaire made in France fait de la résistance… et pas uniquement dans le panneau photovoltaïque

L’annonce avait fait l’effet d’une bombe dans le secteur des renouvelables. En mai 2020, Rec Solar France, filiale du norvégien Rec Group basé à Singapour, annonçait un projet de 681 millions d’euros pour la construction d’une usine de panneaux solaires sur l’Europole Sarreguemines-Hambach, en Moselle. Et pas seulement une usine d’assemblage. Rec Solar prévoit aussi d’y produire des cellules photovoltaïques avec la technologie d’hétérojonction, développée notamment par le CEA et aux meilleurs rendements et bilan carbone, pour produire 2 gigawatts (GW) de panneaux par an à partir de 2022 et 4 GW à partir de 2025, soit environ 9 millions de panneaux solaires made in France. Un projet sérieux, validé le 4 novembre par la Commission nationale du débat public, qui a encadré la consultation publique close en février 2021. A la clé, 1 500 emplois directs et 650 indirects. Las, la décision finale d’investissement, prévue pour fin mars, a été repoussée à juin 2021, faute d’avoir bouclé le financement du projet. La région et ce qu’il reste de la filière photovoltaïque française sont sur les dents.