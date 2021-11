Le Sivom de Mulhouse et Suez initient la récupération de phosphore à Mulhouse

15 jours gratuits et sans engagement

Le Sivom de Mulhouse et Suez lancent la première production en France de phosphore issu d’eaux usées. Un procédé développé par Suez qui se nomme Phosphogreen et qui se greffe sur l’unité de méthanisation de la station d’épuration et de l’usine d’incinération de Sausheim (commune de Mulhouse, Haut-Rhin). «La production de struvite, qui est un engrais vert, à partir de phosphore issu des eaux usées, existe dans d’autres pays, au Danemark par exemple, mais c’est une première en France», confirme Pierre-Victor Nazon, directeur adjoint du Sivom de la région mulhousienne.