Nouvel épisode décisif dans le feuilleton du site industriel Chapelle Darblay, situé à Grand-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime). La vénérable usine de papier journal avait été mise en vente en 2019 par son propriétaire UPM sur fond de chute des ventes, puis fermée en 2020 alors qu'elle comptait 220 salariés. La Métropole de Rouen, qui avait préempté le site pour empêcher qu'elle soit cédée à Paprec et Samfi, a finalement signé mardi 10 mai l’acte de vente à Veolia.

« Une France sans usines, cela n’existe pas. L’industrie au 21e siècle sera écologique ou ne sera pas, mais cette remise de clés à Veolia n’est qu’une étape. Ce n’est pas la fin de l’histoire », a déclaré Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole de Rouen, devant les grilles de l’usine. Une opération symbolique de remise des clés à laquelle participaient également Jean-François Nogrette, directeur de la zone France et déchets spéciaux Europe de Veolia, le préfet et les trois syndicalistes non licenciés par UPM et mobilisés depuis 2020 pour trouver une solution de reprise papetière.

Un « repositionnement stratégique »

