Le site Ferropem de La Léchère, symbole des difficultés à sauver l'industrie française

C'est le défilé des candidats à l'élection présidentielle chez Ferropem. Arnaud Montebourg s'y est rendu le 1er décembre, après Anne Hidalgo le 25 novembre et Yannick Jadot le 30 septembre. L'usine Ferropem de Château-Feuillet, située à La Léchère (Savoie) semble être le passage obligé des candidats, pour apporter leur soutien aux 221 salariés dont l'emploi est menacé - et dénoncer l'échec du gouvernement actuel à sauver ce site stratégique. Ferropem est-il en train de devenir le symbole des difficultés à soutenir l'industrie française, comme a pu l'être Whirlpool à Amiens (Somme) en 2017 ? «S'il faut qu'on devienne ce symbole, on le deviendra, affirme Roger Roelandts, délégué Force Ouvrière à Château-Feuillet. Nous continuons à inviter les candidats. C'est très bien qu'ils viennent.» «Dans notre malheur, la campagne présidentielle arrive à point nommé, ajoute Walter Wlodarczyk, délégué CGT, syndicat majoritaire sur le site. C'est un moyen d'être visible et de mettre la pression dans le temps qu'il nous reste.»