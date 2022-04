Le site de RFI à son tour bloqué par les autorités russes

PARIS (Reuters) - Le site de RFI figure désormais sur le registre officiel recensant les sites internet bloqués par l'organisme russe de tutelle des médias et des communications Roskomnadzor et Radio France Internationale a confirmé vendredi sur Twitter que son site n'était plus accessible en Russie sans réseau virtuel privé.