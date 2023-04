Le site d'ArcelorMittal Dunkerque au ralenti après l'incendie d'un haut-fourneau

Le jeudi 30 mars, le site sidérurgique d'ArcelorMittal à Dunkerque (Nord) a connu un accident majeur. Son haut-fourneau 4, qui culmine à une centaine de mètres du sol, s'est percé sur une superficie d'environ 1,5 m². Dans son for intérieur, il transforme le minerai et le coke en fonte. «C'est une sorte de cocotte-minute qui a explosé à environ une quarantaine de mètres de sa hauteur», raconte Gaëtan Lecocq, secrétaire adjoint CGT, élu au CSE et présent sur place au moment de l'accident. Malgré un site étendu, 8 km sur 4 km, il assure avoir saisi tout de suite l'ampleur de l'accident. «C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés», constate-t-il.

Une baisse de production de 70%

[...]