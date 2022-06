Le Sicos fête ses cent ans au service de la chimie fine

Le syndicat professionnel qui accompagne les acteurs de la chimie fine et des biotechs industrielles a célébré ses cent ans à la Maison de l’Amérique latine, à Paris.Trois tables rondes ont rappelé les enjeux de la chimie fine en pharmacie, en cosmétique et dans le secteur agricole qui est en train de se réinventer, alors que l'usage de la chimie de synthèse est de plus en plus décrié.