Le seul vaccin au monde contre la variole du singe est produit au Danemark

Face à la variole du singe, l’intérêt pour Bavarian Nordic s’amplifie. Alors qu’une centaine de cas ont été recensés dans une dizaine de pays européens, dont 5 en France, le laboratoire pharmaceutique danois spécialiste des vaccins est le seul au monde à détenir et produire un vaccin utilisable contre cette zoonose rare. Un premier contrat de fourniture en urgence a été conclu avec un pays européen, sans précision duquel, a annoncé Bavarian Nordic le 19 mai. Rolf Sass Sørensen, vice-président Relations investisseurs, indique que le laboratoire est « en contact avec la Commission européenne et la plupart des Etats membres de l’UE », et a entamé des discussions « avec un grand nombre de pays à travers le monde » sur le sujet.

Des capacités de 30 millions de doses du vaccin contre la variole

[...]