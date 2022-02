Le sérigraphiste de maillots de sport LCS Groupe s’agrandit et créera 30 emplois à Perpignan

Spécialiste de la personnalisation et de la confection de maillots sportifs, LCS Groupe (La crémerie sérigraphie) va engager 2 millions d’euros pour construire un atelier de 2 000 mètres carrés dans la zone d’activités Torremila à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Après avoir bouclé le financement du projet grâce à une aide Territoires d’Industrie de 350 000 euros et le soutien de Bpifrance, la PME vient de déposer le permis de construire et prévoit d’emménager dans la nouvelle manufacture au premier trimestre 2023.

Effectif doublé

