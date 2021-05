Le secteur de l’assurance en échec face aux cyberattaques XXL

Les cyberattaques explosent et parfois le préjudice subi peut être considérable. Les entreprises n’hésitent plus d’ailleurs à communiquer sur les pertes financières après une cyberattaque : 220 millions d’euros de chiffre d’affaires pour Saint-Gobain en 2017, 62 millions pour le spécialiste de la bio-analyse Eurofins en 2019, plus de 40 millions pour le groupe Sopra Steria en 2020. Dans leur jargon, les assureurs évoquent des sinistres de très forte intensité. L’impact de ces sinistres XXL a été mis en évidence par l’étude sur la cyberassurance diffusée le 26 mai par l’AMRAE (association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise) qui a synthétisé les données des principaux courtiers spécialistes des risques d’entreprise en France.