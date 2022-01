Le JEC repoussé à mai 2022

Programmé du 8 au 10 mars, le salon JEC World vient d’être repoussé au mois de mai. Une décision prise selon les organisateurs “en étroite coordination avec les exposants et les partenaires de l'événement”.

L’édition 2022 de l’événement aura donc finalement lieu du 3 au 5 mai 2022 à Paris Nord Villepinte, et en ligne via sa plateforme digitale JEC World Connect.

“Ce report, de mars à mai, permet d'offrir de meilleures conditions de rencontre et, ainsi, de mieux répondre aux attentes de l'industrie à l’égard d’un salon aussi important que JEC World", précise Eric Pierrejean, Pdg de Jec Group. “Avec un report de huit semaines, nous pouvons tenir cette promesse et offrir à l'industrie l'événement qu'elle mérite. Prendre la décision maintenant, après consultation de tous les exposants, était nécessaire pour leur donner une visibilité en matière de planification et de préparation", ajoute Thomas Lepretre, VP Événements, Ventes et Opérations JEC Group.

Les composites circulaires à l’honneur

Le thème de cette année est « les composites pour un monde durable ». Il ambitionne de “ présenter toutes les dernières innovations de la chaîne de valeur pour réduire, réutiliser et recycler en accord avec les objectifs de l’économie circulaire ». En ligne et durant les trois jours du salon doivent se tenir quatre conférences sur les thèmes de la « durabilité des matières premières pour les composites », de « la fabrication durable », de la « conception de produits composites circulaires » et des « matériaux composites pour la circularité ». Les pays étrangers participants à l’événements pourront par ailleurs présenter leurs ambitions industrielles et leur potentiel commercial à l’occasion de sessions spécifiques. Un nouveau prix “durabilité” fait également son apparition lors des Prix de l’innovation JEC Composite.

Avec 1 350 exposants JEC World 2022 prévoit 600 lancements de produits et plus de 40 000 visiteurs professionnels de 112 pays, sur place et en ligne.