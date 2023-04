Le Salon du vrac passe la cinquième

Pour sa cinquième édition programmée les 14 et 15 mai 2023, le Salon du vrac et du réemploi s’offre un site Internet entièrement dédié. Un signe qui ne trompe pas ! Organisé par l’association Réseau vrac pour la première fois en 2018, l’événement se développe année après année. Soit, en 2022, quelque 1500 visiteurs venus à la rencontre d’une centaine d’exposants. Après la Cité fertile de Pantin (Seine-Saint-Denis) en 2020 et une pause contrainte par la crise sanitaire en 2021, le rendez-vous des acteurs du vrac, du réemploi et de la consigne a élu domicile au Parc floral de Paris.

Ebullition

Quelques chiffres pour poser la prochaine édition. Les 2 550 m² d’exposition sont structurés en cinq univers : l’alimentaire, la cosmétique, la détergence ainsi que les équipements et une zone réservée aux jeunes pousses. Les fournisseurs d’emballages – Sempack est une exception – sont absents, quand des acteurs au positionnement spécifique comme Pandobac ou Jean Bouteille présentent des solutions « zéro déchet » grâce au réemploi. Citeo et Léko, les deux sociétés agréées pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), sont, en revanche, bien présents. Les innovations, en moyenne une par mois recensée en 2022 selon l’organisateur, et les nouvelles solutions sont rassemblées dans un seul espace dédié aux tendances. Le programme de conférences et d'interventions est d’ailleurs à la pointe des évolutions d’un marché en pleine ébullition.

Démocratisation

Les Trophées du vrac et du réemploi témoignent naturellement de cette effervescence. Lancé en 2020 pour « mettre en avant les innovations qui contribuent à la démocratisation du vrac », le concours compte cinq catégories : l’alimentaire, le non-alimentaire, les accessoires, les emballages, un « coup de cœur » pour l’un des douze nommés étant réservé aux visiteurs. En 2022, figuraient parmi les cinq lauréats deux innovations en emballage et conditionnement. Dans la catégorie des accessoires, Qwetch, implanté à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), était primé pour sa boîte traiteur en Inox. Fabriquée par Cristel à Fresches-le-Châtel (Doubs), un spécialiste des articles de cuisson et des ustensiles de cuisine, cette boîte est équipée d’un joint en silicone qui garantit une fermeture étanche. Elle convient donc aux préparations solides et liquides. La deuxième est un fût consigné de 200 l pour la vente en vrac de produits d’entretien. Présenté par Jean Bouteille, ce fût reconditionné, équipé d’une pompe, est destiné aux épiceries. Il offre un taux de restitution de 99%.