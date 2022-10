Le ruban adhésif double face 3M™ VHB™ : Atout pour l’industrie

Les caractéristiques principales

Le ruban adhésif double face 3M VHB est très utilisé dans le monde industriel, car il est extrêmement polyvalent. En effet il se colle sur une grande variété de matériaux tels que l’acier, l’aluminium, le verre ou les plastiques. En outre, il est très robuste aux conditions environnementales rudes et aux environnements hostiles, tels que les environnements extérieurs comme l’air salin, , les intempéries, l’humidité, le froid et les fortes chaleurs.

À la différence des solutions d’assemblage conventionnels, le ruban VHB ne s’oxyde pas, il est également plus léger et permet d’étanchéifier des surfaces en étant utilisé comme un joint. De plus, il est invisible à l’œil nu et ainsi très esthétique contrairement à des vis, des clous ou des rivets, visibles en surface.

Le VHB possède la capacité, contrairement aux autres rubans adhésifs double-face de se déformer (selon les références) jusqu’à 300 % de son épaisseur lors de dilatations thermiques grâce à sa structure viscoélastique, il comble ainsi aussi les possibles écarts de planéité entre deux surfaces.

Les diverses gammes

Afin de s’adapter aux mieux aux besoins de ses clients, un distributeur d’adhésifs 3M peut proposer plusieurs gammes de rubans adhésifs double 3M VHB.

Il existe des mousses adhésives double face 3M VHB de plusieurs couleurs : transparent, gris, blanc ou noir et de diverses épaisseurs et densités.

Des VHB spécifiques existent également pour : les matériaux transparents, les peintures poudre, les plastiques et matériaux composites, résister aux hautes températures et résister aux plastifiants.

Les rubans « VHB LSE »

Cette gamme est performante sur les bases énergies de surface tels que le polypropylène (PP), l'oléfine thermoplastique (TPO), l'élastomère thermoplastique (TPE) et les matériaux composites, y compris les plastiques chargés en fibre de verre, le verre et les composites renforcés de fibre de carbone ainsi que la plupart des peintures polyester sans primaire. Elle est utilisée pour un résultat durable là ou d’autres solutions nécessiteraient un traitement de surface.

Les rubans adhésifs « VHB GPH »

Cette gamme est performante pour les températures élevées : jusqu'à 150 °C. sur une très longue durée et jusqu'à +230 °C pour des expositions à court terme.

Les rubans VHB transparents

Les références 4905, 4910, 4915 sont des mousses transparentes, pratiques pour les applications sur du verre ou des matériaux translucides.

Les applications

Selon les gammes de ruban adhésif VHB, il est possible :

de coller des panneaux sur cadre

d’assembler des matériaux pour les appareils électroménagers

de coller des plaques à induction, des logos, des enseignes

de coller des hublots, des fenêtres ou des écrans

d’assembler des matériaux transparents (verre/plexiglass)

Cette liste est non exhaustive et les possibilités d’application sont très nombreuses.

Découpe sur-mesure et pièces au format

Lors de certaines applications techniques et pour optimiser au maximum les processus de fabrication, il est nécessaire de découper des pièces sur-mesure ou de refendre les rouleaux d’adhésifs au format. Dans ce cas, il est nécessaire de passer par un transformateur d’adhésif tel que TECMATEL. Les transformateurs sont plus à même de préconiser la solution la plus optimisée à votre processus de fabrication et de vous proposer des pièces sur-mesure, des plaques ou des rouleaux échenillés au format pour adhésiver vos pièces.

Quelques préconisations d’usage

Le ruban adhésif double 3M VHB s'applique idéalement entre 15°C et 35°C. Il est conseillé de nettoyer la zone à adhésiver avec un préparateur de surface.

Lors de l’application il est important pour conserver les performances optimales de l’adhésif de ne pas l’étirer, ni apposer ses doigts sur la surface adhésive.

Veillez également à apposer la surface à assembler rapidement dès le retrait du protecteur pour éviter de contaminer l’adhésif de toute poussière ou contaminant.

Il est important d’exercer une légère pression et de laisser reposer le ruban adhésif au moins 72h afin que l’adhésif gagne en performance grâce à la polymérisation des molécules adhésives, le VHB ne dispose que de 50% de ses performances dès sa pose.

Il est utile de savoir que le VHB s’applique en 5 étapes

Nettoyage / préparation de la surface Application du ruban adhésif 3M VHB Ajout d’une légère pression Retrait du protecteur / Pose de la deuxième partie à coller Temps de repos

