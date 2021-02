Sauts de joie et soulagement au centre de contrôle de la NASA. Jeudi 18 février, à 21h55 (heure française), le rover américain Perseverance a réussi à se poser sur Mars. L'événement était suivi en direct aussi bien aux États-Unis qu’en France puisque la France a contribué à la construction de l’instrument scientifique SuperCam.

Deux premières images de Mars

Au siège du Centre national d'études spatiales (Cnes) à Paris, Emmanuel Macron a applaudi cette réussite. "C'est une formidable aventure scientifique qui réunit nos grands organismes de recherche, nos universités, nos entreprises, PME et grands groupes", a salué le président de la République.

(Une vue derrière le rover Perseverance. Crédit : NASA / JPL-Caltech)

Quelques minutes après l'atterrissage, Perseverance a partagé deux premières images en noir et blanc de la planète rouge. Prochaines étapes pour les ingénieurs et les scientifiques de la mission Mars 2020 : tester chaque instrument, chaque sous-système et chaque sous-programme du rover pendant un mois ou deux afin de vérifier que l'appareil a bien résisté à son voyage de sept mois et 470 millions de kilomètres dans l'espace.

La moitié des missions martiennes ont échoué

[...]