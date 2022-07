Le rouge l'emporte en Europe entre tensions sur les taux et résultats

À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 5.993,26 points à 07h30 GMT et à Londres, le FTSE 100 cède 0,24% alors qu'à Francfort, le Dax avance de 0,2%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,09%.

Le choc provoqué mercredi sur les marchés par le chiffre supérieur aux attentes de l'inflation aux Etats-Unis (9,1% sur un an en juin, du jamais vu depuis 1981) a conduit bon nombre d'investisseurs à revoir leurs anticipations en matière de taux d'intérêt, bon nombre d'entre eux n'excluant plus désormais que la Réserve fédérale opte pour une hausse de 100 points de base le 27 juillet.

Si Wall Street est parvenue à finir au-dessus de ses plus bas du jour, les contrats à terme sur les principaux indices américains augurent d'un nouveau repli.

"Les taux ont progressé et les obligations deviennent de plus en plus attractives par rapport au marché actions", explique Saxo Banque dans sa note quotidienne en précisant que "désormais, moins de 15% des entreprises du S&P 500 peuvent offrir un rendement de leurs dividendes supérieur au taux à dix ans américain".

La séance sera animée entre autres par les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne à 09h00 GMT, les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis à 12h30 GMT et les résultats de JPMorgan Chase et Morgan Stanley, deux des principales banques américaines.

Les investisseurs surveilleront aussi l'issue du vote de confiance prévu en Italie, qui menace de faire éclater la large coalition gouvernementale emmenée par Mario Draghi.

Ce risque se traduit déjà par une nette remontée des rendements de la dette italienne et par un affaiblissement de l'euro, en repli de 0,37% face au dollar à 1,0023. La Bourse de Milan recule de 1,09%.

Dans l'actualité des résultats en Europe, Ericsson chute de 9,5% après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, ses marges ayant souffert de la hausse des prix des composants et des coûts logistiques.

Swatch Group gagne 0,94% après des semestriels en hausse qui lui permettent de réaffirmer ses prévisions annuelles et la banque suédoise SEB prend 1,48% après un bénéfice trimestriel au-dessus du consensus.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)