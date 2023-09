Le rouge domine sur fond de craintes pour la croissance mondiale

(Reuters) - La Bourse de New York est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance après des données montrant que le ralentissement de l'activité économique dans la zone euro s'est amplifié en août et que la contraction se poursuit également en Chine, ce qui alimente les inquiétudes concernant la croissance mondiale.