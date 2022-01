Le rôle trouble de Bpifrance dans la bataille de gouvernance chez Soitec

Une semaine après l’annonce surprise du changement du directeur général de Soitec et la crise de gouvernance qu’elle a provoquée, les tensions semblent retomber. Au CSE extraordinaire, qui s’est tenu le 25 janvier 2022, le directeur général sortant, Paul Boudre, a choisi l'apaisement, s'engageant à tout faire pour assurer une bonne transition de la direction avec le futur directeur général Pierre Barnabé. Choisi par le conseil d’administration, ce dernier doit lui succéder en juillet 2022. Paul Boudre a ensuite adressé le même message d’apaisement aux 1 700 salariés de l’entreprise dans le monde, dont 1 500 en France. Les syndicats, qui s’inquiétaient des retombées négatives de la crise sur la société et les salariés, se montrent rassurés. La crise de gouvernance a fait perdre environ 2 milliards d'euros à l'entreprise en Bourse, soit plus de 20% de sa capitalisation boursière.