Le robot industriel de Capra Robotics circule en mode 4x4

La place des robots mobiles dans la production industrielle et la logistique ne cesse de croître. Le marché des véhicules à guidage automatiques (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR) représentera 16,7 milliards d’euros en 2027, selon une étude du cabinet LogisticsIQ. Les ventes d’AMR, dont la particularité est d’interagir dans des environnements multiples, dynamiques et évolutifs à partir d’une cartographie, devraient progresser de 43 % par an entre 2022 et 2027. Jusque-là cantonnés au transport de charges dans les ateliers et les entrepôts, ces robots mobiles verront leur rôle se diversifier.

Nettoyage, inspection, manutention

