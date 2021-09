Le risque d'une inflation plus forte que prévu limité, annonce Lagarde (BCE)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL L'inflation dans la zone euro pourrait dépasser les prévisions de la Banque centrale européenne mais cette hypothèse semble pour l'instant peu probable, a déclaré lundi Christine Lagarde, la présidente de la BCE. /Photo prise le 3 septembre 2021/REUTERS/Guillaume Horcajuelo

"Alors que l'inflation peut se révéler plus faible que prévu si l'activité économique devait être affectée par un nouveau resserrement des restrictions, certains facteurs pourraient conduire à des pressions sur les prix plus fortes que prévu actuellement", a-t-elle dit à l'occasion de son audition par la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

"Mais nous observons pour l'instant des signes limités de ce risque, ce qui signifie que notre scénario de base continue de prévoir une inflation restant sous notre objectif à moyen terme", a-t-elle ajouté.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)