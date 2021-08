Le réveil du textile made in France

Le réveil du textile en Provence-Alpes-Côte d'Azur - Un ancrage de plus en plus local

Le réveil du textile dans le Grand Est - Relocaliser l'amont et l'aval

[Textile made in France] Comment le textile tire profit de l'intelligence artificielle

Technos et Innovations

[Textile made in France] Industrialiser le recyclage des tissus

Une envie de textile made in France

Les terres textiles traditionnelles sortent de leur léthargie. Les industriels innovent, relancent des productions oubliées pour répondre à l’engouement des Français pour la consommation locale. Les initiatives, parfois modestes, parfois plus structurantes, fourmillent, soutenues par le plan de relance qui finance la modernisation de ces industries dont on a redécouvert l’importance stratégique. Un enjeu d’autant plus fort que ce tissu de PME maintient l’emploi dans des coins souvent reculés de l’Hexagone. Région par région, L'Usine Nouvelle est partie à la rencontre de ces entrepreneurs.