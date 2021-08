Le réveil du textile en Nouvelle-Aquitaine - De l'artisanat à la production numérisée

Indispensable et…. paradoxal. Pour poursuivre sa croissance, le textile s’appuie de plus en plus sur des technologies industrielles de pointe pour proposer des services personnalisés, voire sur mesure, des notions autrefois antinomiques d’une production de masse. C’est l’une des voies suivies par Lectra, spécialiste français des logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir et textile.