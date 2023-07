Le rêve d’une vallée de l'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes pour 2050

Halte au saupoudrage ! La région Auvergne-Rhône-Alpes veut mettre le paquet sur l’hydrogène. C’est ce qu’a décidé le Conseil régional dès 2017 avec son projet Zero emission valley (70 millions d’euros, dont 15 millions issus de la région) soutenu par l’Ademe auprès de la Commission européenne. Depuis six ans, la collectivité présidée par Laurent Wauquiez (LR) met l’accent sur la mobilité hydrogène pour décarboner les transports. La première pierre de cet édifice soutenu par des fonds européens ? «Le déploiement d’un réseau de stations-service pour alimenter les véhicules», indique Thierry Kovacs, maire (LR) de Vienne (Isère) et vice-président du Conseil régional. La région a pris une participation dans le fournisseur d’énergie Hympulsion, situé à Lyon (Rhône). Avec son programme de 50 millions d’euros, l’entreprise répond en partie à l’objectif ambitieux affiché par la région : 120 000 tonnes d’hydrogène vert par an en 2030, délivrées par un réseau de 130 stations, ce qui représenterait 13% de la capacité en France, estime Thierry Kovacs. Vingt stations de recharge sont déjà installées ou sur le point de l’être. Elles sont fabriquées par deux acteurs régionaux : l’isérois HRS (ex-TSM), un spécialiste de tuyauterie industrielle en environnement critique qui a surfé sur la vague de l’hydrogène vert pour se réinventer, et le savoyard Atawey.

