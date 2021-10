Le retour sur investissement dans la 5G se révèle très long pour les opérateurs mobiles

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Omnispace La 5G, un modèle économique qui s'annonce compliqué.

Alors que la 5G a débuté sa carrière dans le grand public en avril 2019, sa rentabilité soulève toujours des interrogations pour les opérateurs télécoms qui l’ont commercialisée. Sur les 147 réseaux en service recensés dans le monde fin juin 2021, seuls 14% ont atteint 10% de pénétration d'abonnés, selon le cabinet Omdia. Ce taux de 10% est considéré comme le seuil à partir duquel l’opérateur télécoms commence à voir un impact positif sur ses revenus issus des mobiles.

La Corée du Sud, qui a ouvert en avril 2019 les trois premiers réseaux 5G au monde, quelques heures seulement avant les États-Unis, reste le pays où le déploiement est le plus avancé, avec plus de 17 millions d’abonnés 5G fin juillet 2021, soit 24% de pénétration d’abonnés mobiles. Omdia constate une nette augmentation des revenus tirés des mobiles par les trois opérateurs sud-coréens, SK, KT Telecom et LG U+, après que la pénétration d’abonnés a dépassé la barre des 10% en mai 2020.

318 millions d'abonnés 5G en Chine

Même conclusion en Chine où les abonnements 5G ont atteint 318 millions en juin 2021, ce qui équivaut à 11% du total des connexions mobiles dans le pays. Pendant ce temps, les revenus des services mobiles ont augmenté de 4,7% et 3,7% aux premier et deuxième trimestres 2021 en variation annuelle, des niveaux qui n'ont pas été enregistrés depuis début 2018.

« Nous ne pouvons que spéculer sur l'impact de la 5G sur les opérateurs télécoms jusqu'à ce que cette technologie atteigne une certaine masse critique, souligne Ronan de Renesse, analyste chez Omdia. Seule la Corée du Sud a atteint ce point, et l'histoire y est positive. 24 autres marchés devraient atteindre 10% de pénétration d'ici à la fin de 2021, 37 en 2022 et plus de 100 en 2026. »

Les opérateurs chinois, sud-coréens, japonais et américains contrôlaient plus de 93% du marché mondial de la 5G au deuxième trimestre 2021. Le monde compte plus de 400 millions d'abonnés 5G à la fin du deuxième trimestre 2021, mais 82% se trouvent en Asie, dont 87% en Chine. Les marchés en dehors de l'Asie ayant une pénétration de la 5G de plus de 5% comprennent les États-Unis, la Finlande et l'Irlande.

La demande reste à créer

Selon Omdia, les opérateurs télécoms devraient en moyenne connaître une augmentation de 5% de l'Arpu (revenu moyen par abonné) des données deux ans après le lancement de la 5G. Cependant, ce résultat dépend d'autres facteurs tels que la dynamique macroéconomique dans le pays, la situation du Covid, la concurrence, la réglementation et l'intérêt de la population pour les nouvelles technologies.

« La 5G en est encore à ses balbutiements et nous n'avons pas encore vu son plein potentiel d'un point de vue technologique et commercial, précise Ronan de Renesse. Semblable à la 4G lors de son lancement, l'adoption de la 5G est principalement axée sur l'offre, ce qui signifie que la demande reste à créer par l'industrie. Les opérateurs télécoms en Chine et en Corée du Sud ont montré que si vous mettez la 5G entre les mains des consommateurs, les revenus suivent. »

En France, la 5G a fait ses débuts à la fin de l'année 2020. Il n'existe pas de chiffres sur son adoption à ce jour par le grand public. Mais selon une étude de l'équipementier télécoms Ericsson, la nouvelle technologie mobile pourrait séduire 2 millions d'abonnés d'ici à la fin du premier semestre 2022, soit une pénétration de 2,7%, alors que 24% des abonnés mobiles disposent déjà d'un smartphone 5G.

Évolution du nombre d'abonnés 5G dans le monde (Source : Omdia)