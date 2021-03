Le retour de l’écotaxe sur le transport routier de marchandises doit être européen

L’article 32 du projet de loi climat et résilience offre la possibilité aux régions candidates de mettre en place une écotaxe poids-lourds sur leurs routes. Mais il n’y aura aucune contrainte. C’est à chaque région de choisir. Même la Convention citoyenne pour le climat s’était montrée prudente sur le sujet et le gouvernement craint à l’évidence un retour de bâton alors que les échéances électorales vont se succéder jusqu’à l’élection présidentielle en 2022. En commission, les députés ont validé cet article.

Déjà les transporteurs routiers ont dit tout le mal qu’ils pensent de cette mesure et laissent planer une menace à peine voilée de bloquer les routes. Comme en 2013, avec le mouvement des Bonnets rouges qui avait contraint le gouvernement par la voix de sa ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, à annoncer le retrait de l'écotaxe, héritée du Grenelle de l’environnement et votée par les députés de gauche et de droite en 2009.

Un manque de courage politique qui a non seulement coûté très cher financièrement, mais qui a surtout enterré pour longtemps l’idée d’une taxe nationale sur le principe du pollueur-payeur à l’encontre du transport routier, dont le but était de favoriser le report modal.

Un risque de report de trafic dans les régions sans écotaxe

Aujourd’hui, l’Ile-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la Nouvelle Aquitaine y sont favorables. Si cette solution est louable pour réduire le poids de la route dans le transport de marchandises et tenter de rééquilibrer la concurrence avec les autres modes plus vertueux, il ne faut pas oublier que dans le transport terrestre en France, le ferroviaire ne représente que 9 % du trafic, contre 1,9 % pour le fluvial et 89,1 % pour la route.

Le plan pour relancer le fret ferroviaire en France prévoit un doublement de celui-ci, soit 18 % du trafic en 2030, alors qu’en Europe, le but est d’atteindre 30 %. La route restera donc essentielle pour transporter les marchandises même s’il est primordial de limiter le transport international en transit en France.

Décarboner le transport routier

La solution la plus efficace est donc de décarboner le transport routier. Cela passe par le GNL, la route électrique, les batteries électriques et la pile à combustible. Aujourd’hui, des véhicules électriques de taille modeste sont utilisés pour les livraisons urbaines, mais pour un 38 tonnes qui effectue des centaines de kilomètres, l’avenir sera à l’hydrogène. Les bus s’y mettent. Pourquoi pas les camions ? La production de camions à moteurs thermiques doit s’arrêter en 2040 pour tenir les engagements d’une neutralité carbone du secteur en 2050.

Mais pour financer les infrastructures liées aux véhicules décarbonés et au report modal et désengorger les routes, il n’est pas interdit de penser qu’une écotaxe soit la solution. Problème, en étant régionale, elle risque d’encourager une augmentation de trafic sur les routes des régions qui n’auront pas adopté cette taxe.

De nombreux pays européens l’ont déjà adoptée sous une forme ou une autre – Suisse, Allemagne, Belgique, Autriche, Royaume-Uni,… - n’est-il pas temps d’imposer une écotaxe européenne pour tous les pays de l’Union, basée sur le nombre de kilomètres parcourus pour ne pas créer de concurrence déloyale? Les gouvernements auront-ils le courage de privilégier l’urgence climatique et la lutte contre la pollution aux particules plutôt que de céder à la pression des lobbies. Rien n’est moins sûr.