Le retard à l'allumage du retrofit automobile

La transformation des véhicules thermiques en électriques, dite rétrofit ? On en parle depuis 2017 en France, avec l’annonce de la fin de la vente de véhicules essence et diesel au plus tard en 2040. Malgré le développement d’une filière de start-up et l’adoption d’un cadre réglementaire en mars 2020, les premiers véhicules transformés tardent à arriver sur le marché. À l’été 2021, seuls deux modèles étaient homologués : le Solex et la 2CV. Transition-One, l’un des pionniers du marché, qui a lancé fin 2019 les précommandes pour sa gamme de voitures rétrofitées (Twingo, Clio, Kangoo…), ronge son frein. « Nos clients s’impatientent et nous sommes très sollicités depuis la fin du premier confinement », avoue son fondateur, Aymeric Libeau.