Le renforcement du réseau électrique allemand, talon d'Achille de l'Energiewende

"Les centrales nucléaires, au gaz et au charbon ont été installées près des grands centres urbains et industriels. Désormais, les énergies renouvelables sont décentralisées et les parcs éoliens onshore et offshore se trouvent majoritairement dans le nord de l’Allemagne, alors que la consommation se situe toujours majoritairement au sud", décrit Mathias Fischer, le porte-parole de Tennet, l’un des quatre gestionnaires de réseaux de transport, avec 50Hertz Transmission, Amprion et TransnetBW.